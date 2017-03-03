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18:51 (мск), источник: РИА Новости

Раненного в Сирии генерал-майора Милюхина доставили в реанимацию

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Раненный в ходе боевых действий в Сирии начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа генерал-майор Петр Милюхин доставлен в реанимацию Главного военного клинического госпиталь имени Бурденко. Об этом РИА Новости рассказали в приемной госпиталя.

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Ранее ряд СМИ сообщили, что Милюхин получил ранения около недели назад во время боев за Пальмиру.

«Он в 56-м отделении, это — реанимация», — ответили в приемной на вопрос корреспондента РИА Новости о состоянии военачальника.

Раскрывать какие-либо подробности об обстоятельствах госпитализации в медучреждении отказались.

Пальмира, один из богатейших центров древней цивилизации, находилась под контролем террористической группировки «Исламское государство"* с мая 2015 года. Сирийская армия при поддержке российской авиации освободила город в марте 2016 года. В декабре боевики ИГ* вновь захватили Пальмиру и разрушили часть ее памятников. Второго марта 2017 года стало известно, что сирийские военные при поддержке российской авиации во второй раз взяли Пальмиру, отступавшие боевики заминировали, но не успели уничтожить многие древние постройки.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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