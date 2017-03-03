Омичи помогли полиции задержать водителя, сбившего двух пешеходов на Космическом проспекте
Личность мужчины установлена, против него возбудили дело об оставлении места ДТП.
Личность мужчины установлена, против него возбудили дело об оставлении места ДТП.
Как ранее сообщал портал Om1.ru, сегодня около 7:50 утра на Космическом проспекте неизвестный водитель сбил двух пешеходов, 16-летнюю девушку и 41-летнюю женщину, переходивших дорогу в неположенном месте. После ДТП водитель скрылся.
Вечером в
Также известно, что обе пострадавшие госпитализированы с серьезными травмами.