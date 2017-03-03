Омичи помогли полиции задержать водителя, сбившего двух пешеходов на Космическом проспекте

Как ранее сообщал портал Om1.ru, сегодня около 7:50 утра на Космическом проспекте неизвестный водитель сбил двух пешеходов, 16-летнюю девушку и 41-летнюю женщину, переходивших дорогу в неположенном месте. После ДТП водитель скрылся.

Вечером в пресс-службе УГИБДД по Омской области рассказали, что с помощью неравнодушных граждан личность водителя удалось установить. Аварию устроил 30-летний мужчина за рулем автомобиля ВАЗ-21074. В его отношении возбуждено административное дело за оставление места ДТП.

Также известно, что обе пострадавшие госпитализированы с серьезными травмами.