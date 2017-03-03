Возбуждено уголовное дело против председателя правления Татфондбанка

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU — Возбуждено уголовное дело в отношении председателя правления Татфондбанка, депутата Госсовета Татарстана Роберта Мусина, сообщило Следственное управление Следственного комитета РФ по Татарстану в пятницу.

52-летнего Роберта Мусина подозревают в «Мошенничестве, совершенном в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ)

52-летнего Роберта Мусина подозревают в «Мошенничестве, совершенном в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ)

По версии следствия, в августе 2016 сотрудники Татфондбанка «с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в Центральный Банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами».

Ранее в пятницу Банк России отозвал лицензии у Анкор банка, Татфондбанка и его партнера — Интехбанка.

Впоследствии полученные кредитные денежные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».

Ранее министр экономики Татарстана Артем Здунов заявил, что решение ЦБ об отзыве лицензии у Татфондбанка стало неожиданным для властей республики.

Татфондбанк по итогам трех кварталов 2016 года занимал 43-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА». Интехбанк на тот момент занимал 124-е место. Анкор банк по итогам 2016 года занимал 227-е место рэнкинга.