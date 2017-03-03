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22:38 (мск), источник: PROUFU.ru

Уфимка, которая провезла на капоте пенсионерку, сама сдалась полиции

Сегодня, 3 марта, стало известно, что сотрудники полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Уфе задержали автоледи, которая 23 февраля сбила пенсионерку на перекрестке улиц Цюрупы и Достоевского и провезла ее на капоте своего автомобиля ВАЗ-2115. Об этом сообщается в группе «Дорожный патруль».

Напомним, жертвой ДТП стала 62-летняя женщина, переходившая проезжую часть по пешеходному переходу. Момент автопроисшествия запечатлела уличная камера видеонаблюдения. На не видно, что женщина несколько метров проехала на капоте и упала затем на проезжую часть. Ей помогли подняться прохожие и девушка, которая была за рулем. Потом, вероятно, в состоянии шока, женщина поднялась и ушла, отказавшись от посторонней помощи.

Как сообщил позднее глава ГИБДД Динар Гильмутдинов, пострадавшая женщина рассказала близким о происшедшем гораздо позже, когда почувствовала серьезное недомогание. После обращения ща медицинской помощью информация о ДТП попала уже в распоряжение полиции и получила широкий резонанс. Тогда же начался розыск водительницы автомобиля.

И вот сегодня она сама приехала в полк ДПС и рассказала свою версию происшедшего. По словам 20-летней девушки, она имеет стаж вождения два года и допустила нарушение ПДД из-за невнимательности либо плохого самочувствия.

Девушка рассказала, что предлагала сбитой ею женщине помощь и готова была доставить ее в больницу или травмпункт, но та отказалась.

По итогам рассмотрения этого дела мировым судом Ленинского района Уфы сегодня было вынесено решение о лишении 20-летней автоледи прав на один год.

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