В Киеве произошло серьезное ДТП с участием 9 авто: есть пострадавшие

В Киеве вечером, 3 марта, на Московском мосту в направлении района Троещина столкнулись девять автомобилей. Об этом пишут Вартові. Еспресо.

Причиной стало столкновения автомобиля КИА с другой машиной. Водители не выставили знак аварийной остановки, в результате чего в них въехала третья машина.

Такми образом, еще 6 машин по цепной реакции «присоединились» к аварии.

Двух человек госпитализировали с места происшествия.

Как сообщал «Обозреватель», 1 марта в Киеве произошло жесткое лобовое ДТП.