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21:55 (мск), источник: Обозреватель

В Киеве произошло серьезное ДТП с участием 9 авто: есть пострадавшие

Авария произошла на Московском мосту.

В Киеве вечером, 3 марта, на Московском мосту в направлении района Троещина столкнулись девять автомобилей. Об этом пишут Вартові. Еспресо.

Причиной стало столкновения автомобиля КИА с другой машиной. Водители не выставили знак аварийной остановки, в результате чего в них въехала третья машина.

Такми образом, еще 6 машин по цепной реакции «присоединились» к аварии.

Двух человек госпитализировали с места происшествия.

Как сообщал «Обозреватель», 1 марта в Киеве произошло жесткое лобовое ДТП.

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