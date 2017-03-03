В Киеве произошло серьезное ДТП с участием 9 авто: есть пострадавшие
Авария произошла на Московском мосту.
Авария произошла на Московском мосту.
В Киеве вечером, 3 марта, на Московском мосту в направлении района Троещина столкнулись девять автомобилей. Об этом пишут Вартові. Еспресо.
Причиной стало столкновения автомобиля КИА с другой машиной. Водители не выставили знак аварийной остановки, в результате чего в них въехала третья машина.
Такми образом, еще 6 машин по цепной реакции «присоединились» к аварии.
Двух человек госпитализировали с места происшествия.
Как сообщал «Обозреватель», 1 марта в Киеве произошло жесткое лобовое ДТП.