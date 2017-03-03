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22:35 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе полицейские поймали напавшего на 11-летнюю девочку

Сотрудникам МВД удалось задержать человека по приметам похожего на насильника, напавшего на 11-летнюю школьницу в Уфе в многоэтажном доме на улице Рабкоров.

Напомним, в городе был объявлен план-перехват.

«Сегодня на территории Советского района было совершено нападение на женщину. Преступник отобрал у неё деньги и сумку, после чего скрылся. Сотрудники полиции оперативно задержали злоумышленника по приметам от жертвы. В настоящее время мужчину доставили в отдел полиции, где его проверяют на причастность к преступлениям подобного рода, в том числе и по нападению 2 марта на 11-летнюю школьницу по улице Рабкоров», — сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Как стало известно ProUfu.ru из собственных источников, задержанным оказался ранее судимый мужчина, который вышел на свободу из тюрьмы только 23 февраля. Задержанный в отделении полиции признался в содеянном.

Сотрудниками МВД в настоящий момент проводится проверка по данному делу.

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