В Уфе полицейские поймали напавшего на 11-летнюю девочку

Напомним, в городе был объявлен план-перехват.

«Сегодня на территории Советского района было совершено нападение на женщину. Преступник отобрал у неё деньги и сумку, после чего скрылся. Сотрудники полиции оперативно задержали злоумышленника по приметам от жертвы. В настоящее время мужчину доставили в отдел полиции, где его проверяют на причастность к преступлениям подобного рода, в том числе и по нападению 2 марта на 11-летнюю школьницу по улице Рабкоров», — сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Как стало известно ProUfu.ru из собственных источников, задержанным оказался ранее судимый мужчина, который вышел на свободу из тюрьмы только 23 февраля. Задержанный в отделении полиции признался в содеянном.

Сотрудниками МВД в настоящий момент проводится проверка по данному делу.