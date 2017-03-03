В Перми нашли тело пропавшей школьницы

Как сообщили в краевом СКР, убийство школьницы было раскрыто в течение суток.

По версии следствия, вчера подозреваемый на улице напал на ранее ему незнакомую девочку, силой усадил в автомобиль, вывез за черту города и убил ее.

После пропажи ребенка был объявлен розыск, в котором, кроме полиции, приняли участие и волонтеры.

В ходе осмотра места происшествия следователями изъяли видеозапись с камеры наружного наблюдения. При этом стало известно, что ребенка, шедшего домой, увезли на автомобиле в неизвестном направлении. В кратчайшие сроки был установлен и задержан водитель машины, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления — ранее судимый житель города Перми. Незамедлительно в квартире подозреваемого и автомобиле, на котором он увез девочку, с использованием новейшей криминалистической техники были проведены обыски и осмотры.

При этом были изъяты вещественные доказательства, свидетельствующие о причастности подозреваемого к преступлению. Во время допроса, подозреваемый рассказал об обстоятельствах убийства, а при проверке показаний на месте показал место сокрытия тела возле моста через реку Гаревая. Проведенным осмотром места происшествия тело девочки было обнаружено.