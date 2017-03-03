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01:21 (мск), источник: РБК

Суд арестовал главу Татфондбанка Роберта Мусина

Суд оставил под стражей председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Источник: РИА "Новости"

Советский районный суд Казани арестовал главу Татфондбанка, депутата Роберта Мусина. Об этом РБК заявила помощник руководителя управления Следственного комитета России по Республике Татарстан Эльвира Газизова.

Дежурный судья Советского районного суда принял решение об аресте Мусина на 2 месяца до 16 апреля
Эльвира ГазизоваПомощник руководителя управления Следственного комитета России по Республике Татарстан

Газизова сообщила, что ночь с 3 на 4 марта он проведет в СИЗО, однако не уточнила, в каком именно. Ходатайство следствия полностью удовлетворено, оно запрашивало об аресте Мусина именно на такой срок.

Как сообщает РБК Татарстан, во время заседания Мусин заявил о своей невиновности и готовности сотрудничать со следствиям. По его словам, со времен введения моратория в Татфондбанке он «вел работу, которая могла бы поправить положение дел».

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Ранее днем Следственный комитет возбудил уголовное дело против Мусина по подозрению в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в августе 2016 года сотрудники Татфондбанка предоставили в Центробанк фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами, чтобы получить кредит и похитить денежные средства. «Впоследствии полученные кредитные денежные средства в размере более 3 млрд руб. были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка», — говорилось в сообщении СК.

Проблемы с ликвидностью Татфондбанк испытывал с 2014 года. С 15 декабря 2016 года ЦБ ввел в банк временную администрацию, функции которой исполняло Агентство по страхованию вкладов​ (АСВ). 3 марта ЦБ отозвал лицензию у Татфондбанка.

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По мнению регулятора, банк не исполнил федеральные законы и нормативные акты, регулирующие банковскую деятельность. Помимо этого, нарушил норматив достаточности собственного капитала: он был на уровне ниже 2%, хотя установленный минимум ЦБ — 8%. Кроме того, уставной капитал оказался оказался ниже минимального значения. Регулятор также считает, что при плохом качестве активов Татфондбанк неадекватно оценивал принятые риски.

Зампред ЦБ Ольга Полякова заявила, что на момент отзыва лицензии у Татфондбанка его отрицательный капитал составлял 97 млрд руб. В истории банковского сектора России лишь у одной финансовой организации дыра в капитале была больше. Полякова отметила, что на санацию банка потребовалось бы минимум 220−230 млрд руб. заемных средств.

Комментарии
1
Свин .
сейчас подельники жулика и сам ростовщик-барыга в один голос завоют - мол дело политическое, сфабрикованное и вашпе душат демократию
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