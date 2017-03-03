Суд арестовал главу Татфондбанка Роберта Мусина

Источник: РИА "Новости"

Советский районный суд Казани арестовал главу Татфондбанка, депутата Роберта Мусина. Об этом РБК заявила помощник руководителя управления Следственного комитета России по Республике Татарстан Эльвира Газизова.

Дежурный судья Советского районного суда принял решение об аресте Мусина на 2 месяца до 16 апреля Эльвира Газизова Помощник руководителя управления Следственного комитета России по Республике Татарстан

Газизова сообщила, что ночь с 3 на 4 марта он проведет в СИЗО, однако не уточнила, в каком именно. Ходатайство следствия полностью удовлетворено, оно запрашивало об аресте Мусина именно на такой срок.

Как сообщает РБК Татарстан, во время заседания Мусин заявил о своей невиновности и готовности сотрудничать со следствиям. По его словам, со времен введения моратория в Татфондбанке он «вел работу, которая могла бы поправить положение дел».

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Ранее днем Следственный комитет возбудил уголовное дело против Мусина по подозрению в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). По версии следствия, в августе 2016 года сотрудники Татфондбанка предоставили в Центробанк фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами, чтобы получить кредит и похитить денежные средства. «Впоследствии полученные кредитные денежные средства в размере более 3 млрд руб. были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка», — говорилось в сообщении СК. Проблемы с ликвидностью Татфондбанк испытывал с 2014 года. С 15 декабря 2016 года ЦБ ввел в банк временную администрацию, функции которой исполняло Агентство по страхованию вкладов​ (АСВ). 3 марта ЦБ отозвал лицензию у Татфондбанка.

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