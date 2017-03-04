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01:40 (мск), источник: РИА Новости

Под Оренбургом спасатели пытаются вытащить из кювета грузовик с тиграми

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Сотрудники ГИБДД проводят операцию по спасению цирковых белых тигров, которых бросили в грузовике на трассе в Оренбургской области, сообщается на сайте управления МВД по области.

Как рассказали в ведомстве, в дежурную часть полиции оренбургского города Бугуруслан поступил звонок о том, что на трассе Москва-Челябинск возле села Северное в кювет съехал грузовик. Поясняется, что звонивший был владельцем машины, которую он сдал в аренду.

Как утверждал мужчина, его автомобиль, оборудованный системой ГЛОНАСС, уже несколько часов не движется, а в фургоне грузовика находятся тигры редкой породы. Их, по словам владельца фуры, должны были перевести из Волгограда в уфимский цирк

Также с грузовиком шел автомобиль сопровождения, добавил мужчина. На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД.

«Машина находилась недалеко от автодороги. Водителя на месте не обнаружено, как и автомобиля сопровождения. Из кузова фуры доносились звуки. Полицейскими уведомлены все службы города и области. На место происшествия из города Уфы прибыл дрессировщик. При вскрытии отсека фуры, внутри, были обнаружены клетки с пятью тиграми. Животные были напуганы, но вытащить их из фуры пока не удалось», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас на месте происшествия работают полицейские и дорожные службы, которые расчищают снег вокруг автомобиля, также ожидается прибытие спецтехники

Кроме этого, правоохранители выясняют местонахождение водителя фуры и машины спецсопровождения.

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