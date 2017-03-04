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02:25 (мск), источник: Интерфакс

Опознан четвертый из погибших под лавиной в Кабардино-Балкарии лыжников

Еще трое сноубордистов могли попасть в лавину.

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU — Возможно, еще троих сноубордистов придется искать под снежным завалом на горе Чегет в Кабардино-Балкарии, сообщил агентству «Интерфакс» источник в экстренных службах республики в пятницу.

Отдыхающие в Терсколе туристы не досчитались еще троих своих друзей, которые тоже могли кататься на северном склоне Чегета и попасть в лавину
Собеседник агентства «Интерфакс»

Он также отметил, что считающиеся пропавшими могут сидеть где-нибудь в кафе и прийти к месту ночлега позже.

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В свою очередь, оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России пояснил, что вопрос продолжения поисковых работ будет решаться в субботу утром, сейчас ясной информации нет. Он также сообщил, что четвертый из погибших опознан, это москвич.

Как сообщалось, на северном склоне горы Чегет в Кабардино-Балкарии обнаружены тела погибших под снежной лавиной двоих мужчин и двоих женщин. Еще один попавший в лавину лыжник найден живым. Люди попали под снежный обвал на запрещенном для катания склоне.

Ранее опознаны мужчина и женщина из Москвы, женщина из Кирова.

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