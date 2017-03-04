Опознан четвертый из погибших под лавиной в Кабардино-Балкарии лыжников
Еще трое сноубордистов могли попасть в лавину.
Еще трое сноубордистов могли попасть в лавину.
Москва. 4 марта. INTERFAX.RU — Возможно, еще троих сноубордистов придется искать под снежным завалом на горе Чегет в
Отдыхающие в Терсколе туристы не досчитались еще троих своих друзей, которые тоже могли кататься на северном склоне Чегета и попасть в лавину
Он также отметил, что считающиеся пропавшими могут сидеть
В свою очередь, оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного
Как сообщалось, на северном склоне горы Чегет в
Ранее опознаны мужчина и женщина из Москвы, женщина из Кирова.