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03:55 (мск), источник: РИА Новости

Посольство России занялось ситуацией с задержанием россиян на Шри-Ланке

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российские дипломаты занимаются разрешением ситуации, связанной с задержанием россиян на Шри-Ланке, сообщается на странице посольства РФ в Шри-Ланке и Мальдивской Республике в Facebook.

В пятницу в СМИ появилось информация о задержании девяти россиян на Шри-Ланке. По словам одного из задержанных, у правоохранителей возникли «какие-то претензии по работе»

Отмечалось, что трое из задержанных владеют компанией, предоставляющей услуги по катанию на серфе.

«В связи с распространяющейся в СМИ информацией, сообщаем, что посольство находится в тесном контакте с Миграционной службой Шри-Ланки для разрешения ситуации и освобождения задержанных. Части россиян предъявлялись обвинения в нарушении правил пребывания в стране», — говорится в сообщении.

Отмечается, что посольство намерено добиваться освобождения россиян после необходимых проверок со стороны ланкийских властей.

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