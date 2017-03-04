Посольство России занялось ситуацией с задержанием россиян на Шри-Ланке
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российские дипломаты занимаются разрешением ситуации, связанной с задержанием россиян на
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российские дипломаты занимаются разрешением ситуации, связанной с задержанием россиян на
Отмечалось, что трое из задержанных владеют компанией, предоставляющей услуги по катанию на серфе.
«В связи с распространяющейся в СМИ информацией, сообщаем, что посольство находится в тесном контакте с Миграционной службой
Отмечается, что посольство намерено добиваться освобождения россиян после необходимых проверок со стороны ланкийских властей.