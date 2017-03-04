Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
СМИ назвали имя убийцы ополченца Гиви
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Картина для бабушки: шедевр к 8 Марта за пять минут
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Против нескромностей: иранское ТВ «прикрыло» тело Шарлиз Терон Борцы за нравственность заретушировали участниц церемонии «Оскар»
Картина для бабушки: шедевр к 8 Марта за пять минут
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
"2 самолета с деньгами": Олейник о подготовке бегства Порошенко
Захарченко предрек гибель Украины через 60 дней
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
Местные жители обвалили ж/д на Украине и напали на полицию - СМИ
«У нас война с РФ»: Савченко после визита в Донецк
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
8На Сицилии извергается вулкан Этна
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
03:53 (мск), источник: Мослента

В жилой многоэтажке на юге Москвы загорелись три квартиры

По информации свидетелей, горят балконы, высота языков пламени достигает двух метров.

В одной из жилых многоэтажек на юге Москвы загорелись три квартиры. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщает Life.

Огонь возник в здании, расположенного по адресу улица Кантемировская, дом 29, корпус 1, передает РЕН ТВ. По информации свидетелей, горят три балкона, высота языков пламени достигает двух метров. Огонь перекидывается на нижние этажи, уточнил очевидец.

По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание утеплителя между 14 этажом и кровлей

О погибших и пострадавших не сообщается.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Любимые блюда Путина, и чем кормили лидеров СССР
Раненного в Сирии генерал-майора Милюхина доставили в реанимацию
Трамп опубликовал фото лидера демократов с Путиным
Захарова пошутила об «опасности» общения с дипломатами из России
AFP: Ле Пен отказалась явиться в суд по повестке
Врачи не допустили российского бойца Нурмагомедова до поединка
Опознан четвертый из погибших под лавиной на горе Чегет лыжников
Суд арестовал главу Татфондбанка Роберта Мусина
Спорт
«Ростов» одержал свою самую крупную победу в чемпионатах России В стартовом матче 18-го тура чемпионата России по футболу «Ростов» разгромил «Томь»
Авто
В сеть попал снимок обновленной Hyundai Sonata Фотографию рестайлингового седана седьмого поколения разместил авторитетный среди поклонников корейских машин сайт hyundai-blog.com
Hi-Tech
Борьба соцсетей с самоубийствами: все средства хороши Facebook запустила новые инструменты для помощи людям, задумывающимся о самоубийстве. Instagram, «ВКонтакте» и «Одноклассники» также предпринимают меры в этом направлении
Кино
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу Звезда сериала «Воронины» не сдержала слез в прямом эфире, рассказывая о своих юношеских мечтах и нынешних неудачах
Недвижимость
Как правильно расставить мебель в гостиной
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Как оштрафовать застройщика за срыв сроков стройки
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Литвинова прокомментировала скандал с ребенком на «Минуте славы» Ранее такое же мнение высказал коллега Литвиновой по жюри в конкурсе «Минута славы» на Первом канале Владимир Познер. Жесткие и прямолинейные высказывания судей довели до слез 8-летнюю участницу.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь