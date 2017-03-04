В жилой многоэтажке на юге Москвы загорелись три квартиры
По информации свидетелей, горят балконы, высота языков пламени достигает двух метров.
По информации свидетелей, горят балконы, высота языков пламени достигает двух метров.
В одной из жилых многоэтажек на юге Москвы загорелись три квартиры. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщает Life.
Огонь возник в здании, расположенного по адресу улица Кантемировская, дом 29, корпус 1, передает РЕН ТВ. По информации свидетелей, горят три балкона, высота языков пламени достигает двух метров. Огонь перекидывается на нижние этажи, уточнил очевидец.
О погибших и пострадавших не сообщается.