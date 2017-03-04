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05:33 (мск), источник: Интерфакс

Региональный лидер «Аль-Каиды» уничтожен в Йемене

Автомобиль Осамы Хайдара попал под американский авиаудар.

Источник: AP 2017

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU — Лидер региональной ячейки «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ — ИФ) был убит в результате авиаудара США в Йемене. Осама Хайдар находился в автомобиле с несколькими другими людьми в провинции Абьян, когда их автомобиль был поражен с дрона или самолета, сообщает NBC.

Йеменские СМИ называют Хайдара лидером Аль-Каиды на Аравийском полуострове (АКАП) в провинции Аден

По информации родственников Хайдара, он присоединился к йеменской ячейке «Аль-Каиды», после того, как он был заключен в тюрьму и подвергнут пыткам.

В течение последних двух дней США произвели несколько десятков авиаударов в Йемене.

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