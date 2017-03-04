Пассажирский автобус дотла сгорел на проспекте Рыскулова в Алматы

В Алматы рано утром 4 марта дотла сгорел пассажирский автобус, сообщает корреспондент программы «Территория происшествий» на канале СТВ.

Происшествие случилось на проспекте Рыскулова, не доезжая улицы Жансугурова. Со слов водителя автобуса 59-го маршрута, в транспортном средстве произошло замыкание. Мужчина высадил пассажиров и направился в парк. В дороге автобус внезапно вспыхнул и загорелся. Водитель вызвал пожарных, которые приехав потушили огонь. Никто не пострадал.