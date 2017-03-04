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09:22 (мск), источник: VLADNEWS

Дело о «резиновой квартире» передано в суд в Приморье

Расследование окончено.

48-летняя жительница Уссурийска обвиняется в фиктивной постановке на учет граждан по месту пребывания в жилом помещении, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что обвиняемая в период с 2014 по январь 2017 года осуществила фиктивную постановку на учет по месту пребывания 356 граждан в своем доме. Помимо 307 иностранцев прибывших из Армении, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Украины, Азербайджана, Киргизии, женщина зарегистрировала 49 граждан Российской Федерации. Однако по месту регистрации граждане не проживали.

Иностранцы пользовались предоставленной возможностью, чтобы избежать привлечения к административной ответственности за нарушение порядка пребывания на территории Российской Федерации.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для дальнейшего разбирательства. Подозреваемой грозит лишение свободы до трех лет.

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