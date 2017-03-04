Двое хабаровчан пытались продать шкуру амурского тигра за полмиллиона рублей

Хабаровск, 4 марта, AmurMedia.

Двое хабаровчан осуждены за попытку продажи шкуры амурского тигра. Согласно материалам дела, шкуру дикого животного один из неудавшихся продавцов нашел в заброшенном доме поселка Кондратьевка района им. Лазо, сообщили ИА AmurMedia в краевой прокуратуре.

Мировой судья судебного района «Индустриальный район г. Хабаровска» вынес приговор по уголовному делу в отношении двух жителей краевого центра. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (покушение на незаконную продажу частей особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации). Один из них также признан виновным в незаконном приобретении, хранении и перевозке частей особо ценного животного (ч. 1 ст. 258.1 УК РФ).

Суд установил, что в сентябре 2015 года хабаровчанин в заброшенном доме поселка Кондратьевка района имени Лазо Хабаровского края нашел шкуру амурского тигра, которая согласно заключению эксперта принадлежит тигренку в возрасте 3−5 месяцев. Шкуру животного он привез в г. Хабаровск и хранил в квартире.

Спустя десять месяцев, в июле 2016 года, хабаровчанин и его знакомый начали подыскивать желающих приобрести шкуру особо ценного животного за 500 тысяч рублей. В роли покупателя выступил сотрудник полиции. При попытке сбыть шкуру тигренка подсудимые были задержаны.

Суд приговорил одного жителя Хабаровска к 180 часам обязательных работ, другого — к 140 часам обязательных работ.

Кроме того, суд удовлетворил ходатайство и.о. генерального директора Хабаровского краевого музея имени Н. И. Гродекова о передаче шкуры тигра в фонды музея.