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08:01 (мск), источник: Nur.kz

В генпрокуратуре прокомментировали смерть экс-чемпиона Казахстана в колонии

В ведомстве заявили, что это был суицид.

Источник: Nur.kz

Генпрокуратура прокомментировала смерть экс-чемпиона Казахстана по дзюдо Бакытжана Абдыкаримова в колонии, пишет Tengrinews.kz.

«Согласно собранным следствием материалам, осужденный Абдыкаримов Б. нанес себе рану в область шеи осколком стекла», — заявили в генпрокуратуре.

Потерпевшие не согласны с этими выводами.

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«Эксперты не нашли в ране Бакытжана частиц стекла. Это доказывает, что его там не было. В ране обнаружены 16% алюминия. Как пояснила эксперт, следы этого вещества могли образоваться при взаимодействии кожи с предметом на основе алюминия или содержащего алюминий», — говорит брат погибшего.

По его словам, наличие алюминия доказывает: спортсмена «убили заточкой, сделанной, возможно, из алюминиевой ложки».

«Эксперты выявили на коже следы хлора, это доказывает, что перед тем как на место прибыла следственная группа, тело брата мыли. В материалах дела говорится, что вся спецодежда, ботинки, матрас были уничтожены. То есть убийцы пытались уничтожить вещдоки», — добавил Жандос Абдыкаримов.

По его словам, на месте гибели изъяли стекло без следов крови и отпечатков.

«Однако на экспертизе появляется кусок стекла со следами крови, часть которого замотана скотчем, опять же без отпечатков Бакытжана. Следуя этой версии, брат разбил окно в медсанчасти, взял кусок стекла, обмотал его скотчем, чтобы не оставлять отпечатков и перерезал себе горло. Ну, это же бред! Все указывает на то, что его убили», — уверен Жандос.

Он планирует требовать переквалифицировать дело на статью «Убийство», направив жалобу в Администрацию президента и в Комитет ООН по правам человека.

Напомним, Абдыкаримов был найден мертвым в колонии в Павлодарской области в феврале 2016 года.

Официальная версия смерти — самоубийство, но родные экс-чемпиона считают, что у него не было причин накладывать на себя руки.

Позже следствие установило, что осужденного экс-чемпиона Казахстана по дзюдо Бакытжана Абдыкаримова довели до самоубийства действия заключенных и сотрудников колонии.

Установлено, что в отношении него применялись насильственные действия со стороны других осужденных.

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