Похитителя сабвуферов поймали в Комсомольске-на-Амуре

Стражи правопорядка задержали подозреваемого в краже двух сабвуферов из иномарки, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.

В дежурную часть отдела полиции № 1 обратился 18-летний комсомольчанин. Молодой человек сообщил, что неизвестный разбил стекло его автомобиля, припаркованного во дворе дома по улице Гагарина, и похитил аудиоаппаратуру. Ущерб хозяин машины оценил в 20 тысяч рублей.

По подозрению в краже сотрудниками уголовного розыска был задержан 19-летний студент городского техникума. Оперативники установили, что в ночное время злоумышленник удостоверился, что автомобиль не оборудован сигнализацией и разбил заднее стекло палкой. После этого фигурант похитил из машины два сабвуфера и скрылся.

В отношение подозреваемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде. Похищенное изъято и возвращено законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция за совершение такого преступления предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.