В Павлодарской области массово гибнет скот

Местные жители в панике — точного диагноза пока нет. Симптомы у всех заболевших одинаковые: слабость, пена изо рта и практически сразу смерть. Ветеринары взяли анализы, но еще не знают, что именно стало причиной падежа скота. Комментирует Каиржан Байжанов, начальник управления ветеринарии Павлодарской области:

«На данный момент мы пока располагаем только предварительным диагнозом — это пастереллез. Кровь исследовали на содержание неструктурных белков к вирусу ящура, результат отрицательный».

Болезнь поражает как взрослых животных, так и телят. Всех умерших животных хоронят строго в скотомогильниках.