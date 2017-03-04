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11:19 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Машина наряда ДПС попала в ДТП в Волгограде

Машина наряда ДПС попала в ДТП в Волгограде.

Вечером 3 марта, в Дзержинском районе Волгограда произошло ДТП с участием автомобиля ДПС ГИБДД.

Как сообщает ВДТВ со слов очевидцев, ДТП произошло в районе гипермаркета OBI, на пересечении бульвара 30-летия Победы и улицы Константина Симонова.

«Двенадцатая» модель врезалась в «ВАЗ» ДПС. У полицейской машины сильно помят левый бок, а водительскую дверь заклинило. Сотрудники ГИБДД выясняют, кто является виновником аварии. О пострадавших и о подробностях аварии станет известно позже.

Известно, что данный перекресток оснащен камерой видеонаблюдения, благодаря чему участники ДТП легко восстановят ход событий и определят виновного.

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