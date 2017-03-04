В Севастополе при столкновении двух иномарок и автобуса погиб человек

ДТП произошло в пятницу вечером на ул. Богданова. В частности, столкнулись транспортные средства Nissan, Ford и FAW. При этом водитель грузового автомобиля получил смертельные травмы.

«К месту происшествия оперативно прибыло 1 отделение 3 пожарно-спасательной части и аварийно-спасательный автомобиль Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Севастополю. Спасатели отключили аккумулятор от бортового питания пассажирского автобуса и провели смыв топлива с проезжей части. До окончания работ проводилось освещение места ДТП», — отметили в ведомстве.

От Главка МЧС были задействованы 12 человек личного состава и две единицы техники.

ДТП с участием транспортных средств Nissan, Ford и FAW в Севастополе.