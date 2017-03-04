В Севастополе при столкновении двух иномарок и автобуса погиб человек
СЕВАСТОПОЛЬ, 3 мар — РИА Новости (Крым). В Севастополе при столкновении двух автомобилей и пассажирского автобуса погиб человек. Об этом сообщает
СЕВАСТОПОЛЬ, 3 мар — РИА Новости (Крым). В Севастополе при столкновении двух автомобилей и пассажирского автобуса погиб человек. Об этом сообщает
ДТП произошло в пятницу вечером на ул. Богданова. В частности, столкнулись транспортные средства Nissan, Ford и FAW. При этом водитель грузового автомобиля получил смертельные травмы.
«К месту происшествия оперативно прибыло 1 отделение 3
От Главка МЧС были задействованы 12 человек личного состава и две единицы техники.
ДТП с участием транспортных средств Nissan, Ford и FAW в Севастополе.