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11:07 (мск), источник: РИА Крым

В Севастополе при столкновении двух иномарок и автобуса погиб человек

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 мар — РИА Новости (Крым). В Севастополе при столкновении двух автомобилей и пассажирского автобуса погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Севастополю.

ДТП произошло в пятницу вечером на ул. Богданова. В частности, столкнулись транспортные средства Nissan, Ford и FAW. При этом водитель грузового автомобиля получил смертельные травмы.

«К месту происшествия оперативно прибыло 1 отделение 3 пожарно-спасательной части и аварийно-спасательный автомобиль Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Севастополю. Спасатели отключили аккумулятор от бортового питания пассажирского автобуса и провели смыв топлива с проезжей части. До окончания работ проводилось освещение места ДТП», — отметили в ведомстве.

От Главка МЧС были задействованы 12 человек личного состава и две единицы техники.

ДТП с участием транспортных средств Nissan, Ford и FAW в Севастополе.

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