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11:54 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре трамвай сошел с рельсов и въехал в легковушку

ДТП произошло на улице Арцыбушевской.

В пятницу вечером, 3 марта, в Самаре произошло ДТП с общественным транспортом, сообщают очевидцы в соцсетях.

На улице Арцыбушевской напротив дома № 155 трамвай № 3 сошел с рельсов и въехал в легковой автомобиль. В результате произошедшего первый вагон трамвая практически полностью перегородил проезжую часть, что спровоцировало пробку.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. На месте происшествия работали оперативные службы.

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