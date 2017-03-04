В Самаре трамвай сошел с рельсов и въехал в легковушку

В пятницу вечером, 3 марта, в Самаре произошло ДТП с общественным транспортом, сообщают очевидцы в соцсетях.

На улице Арцыбушевской напротив дома № 155 трамвай № 3 сошел с рельсов и въехал в легковой автомобиль. В результате произошедшего первый вагон трамвая практически полностью перегородил проезжую часть, что спровоцировало пробку.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. На месте происшествия работали оперативные службы.