Белые тигры попали в аварию при перевозке из Волгограда в Уфу.

На трассе Москва — Челябинск, возле села Северное Оренбургской области, съехал в кювет грузовик, перевозивший белых тигров из Волгограда в цирк города Уфы. Об этом сотрудники полиции Оренбургской области узнали от мужчины, который сдал в аренду свой грузовик для перевозки животных.

Как стало известно ВДТВ от пресс-службы ГУВД по Оренбургской области, автомобиль оборудован системой ГЛОНАСС. В течение нескольких часов он не двигался. Мужчина сообщил, что в фуре тигры редкой породы. Животных перевозили из города Волгограда в Уфу. С фурой шел автомобиль сопровождения и кормом.

Сотрудники ГИБДД обнаружили машину недалеко от автодороги. Водителя, как и автомобиля сопровождения, на месте не было. Из кузова фуры доносилось рычание. На место происшествия из города Уфы был вызван дрессировщик.

Когда автомобиль вскрыли, внутри фургона обнаружили клетки с пятью тиграми. Животные были напуганы.

На месте происшествия работают полицейские. Дорожные службы расчищают снег вокруг автомобиля, сотрудники полиции вплотную занялись поиском водителя и машины спецсопровождения.