Белые тигры попали в аварию при перевозке из Волгограда в Уфу
Белые тигры попали в аварию при перевозке из Волгограда в Уфу.
Белые тигры попали в аварию при перевозке из Волгограда в Уфу.
На трассе Москва — Челябинск, возле села Северное Оренбургской области, съехал в кювет грузовик, перевозивший белых тигров из Волгограда в цирк города Уфы. Об этом сотрудники полиции Оренбургской области узнали от мужчины, который сдал в аренду свой грузовик для перевозки животных.
Как стало известно ВДТВ от
Сотрудники ГИБДД обнаружили машину недалеко от автодороги. Водителя, как и автомобиля сопровождения, на месте не было. Из кузова фуры доносилось рычание. На место происшествия из города Уфы был вызван дрессировщик.
Когда автомобиль вскрыли, внутри фургона обнаружили клетки с пятью тиграми. Животные были напуганы.
На месте происшествия работают полицейские. Дорожные службы расчищают снег вокруг автомобиля, сотрудники полиции вплотную занялись поиском водителя и машины спецсопровождения.