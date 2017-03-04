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11:43 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Альпинистка в Иркутской области сорвалась с горы и погибла

Следователи СКР выясняют обстоятельства трагедии.

27-летняя девушка сорвалась со скалы во время соревнований по альпинистским восхождениям, организованным на берегу озера Байкал сегодня, 4 марта. Спасатели МЧС эвакуировали спортсменку, повезли в больницу Слюдянки, но по дороге она скончалась от травм. По данному факту следственными органами СУ СК России по Иркутской области проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ведомство.

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