Фура с тиграми вылетела с трассы по дороге в Уфу

Для спасения животных была организована спецоперация с участием сотрудников ГИБДД. Им на выручку из Уфы срочно выехал дрессировщик цирковой труппы.

С трассы в кювет вылетела фура, в которой перевозились белые тигры. Известно, что транспорт направлялся из Волгограда в Уфу для проведения циркового шоу в цирке. Об этом сообщила пресс-служба Управления МВД РФ по Оренбургской области.

По сообщениям очевидцев, из фуры доносились звуки, похожие на рычание больших зверей. При участии дрессировщика фура была вскрыта. В ней обнаружены пять клеток с тиграми. Вытащить их оттуда пока не удалось.

О происшедшем в полицию сообщил хозяин автомобилей, который находился в совершенно другом месте. По его словам, он знал, что в транспорте будут перевозить ценных животных и следил за передвижением фуры по системе ГЛОНАСС. Обнаружив автомобиль без движения на трассе в течение нескольких часов, он заподозрил неладное. Связаться с водителем и автомобилем сопровождения, которые ехали вместе с фурой, пока не удалось.

По одно из версий, после ДТП водитель и его спутники на автомобиле сопровождения скрылись с места ДТП, испугавшись ответственности. Ведется их поиск.

Сейчас дорожные службы расчищают снег. Предпринимаются попытки спасти животных из снежной западни.

ProUfu.ru будет следить за развитием событий.