Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
Украинский генерал предрек захват ополченцами всего Донбасса
Как правильно расставить мебель в гостиной
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Литвинова прокомментировала скандал с ребенком на «Минуте славы»
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
7 стереотипов в дизайне, от которых пора отказаться
В Подмосковье нашли еще 5 проблемных застройщиков
Прозрачная блузка без белья: Мосс показала откровенный наряд
"Нагло кричал, что я виновата": Поргина об аварии
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Местные жители обвалили ж/д на Украине и напали на полицию - СМИ
«У нас война с РФ»: Савченко после визита в Донецк
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
12Наступление на Мосул
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
11:13 (мск), источник: PROUFU.ru

Фура с тиграми вылетела с трассы по дороге в Уфу

Необычное ДТП произошло вчера, 3 марта, на трассе Москва-Челябинск возле села Северное в Оренбургской области.

С трассы в кювет вылетела фура, в которой перевозились белые тигры. Известно, что транспорт направлялся из Волгограда в Уфу для проведения циркового шоу в цирке. Об этом сообщила пресс-служба Управления МВД РФ по Оренбургской области.

Для спасения животных была организована спецоперация с участием сотрудников ГИБДД. Им на выручку из Уфы срочно выехал дрессировщик цирковой труппы.

По сообщениям очевидцев, из фуры доносились звуки, похожие на рычание больших зверей. При участии дрессировщика фура была вскрыта. В ней обнаружены пять клеток с тиграми. Вытащить их оттуда пока не удалось.

О происшедшем в полицию сообщил хозяин автомобилей, который находился в совершенно другом месте. По его словам, он знал, что в транспорте будут перевозить ценных животных и следил за передвижением фуры по системе ГЛОНАСС. Обнаружив автомобиль без движения на трассе в течение нескольких часов, он заподозрил неладное. Связаться с водителем и автомобилем сопровождения, которые ехали вместе с фурой, пока не удалось.

По одно из версий, после ДТП водитель и его спутники на автомобиле сопровождения скрылись с места ДТП, испугавшись ответственности. Ведется их поиск.

Сейчас дорожные службы расчищают снег. Предпринимаются попытки спасти животных из снежной западни.

ProUfu.ru будет следить за развитием событий.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Уфе полицейские поймали напавшего на 11-летнюю девочку
Госдуме предложили запретить России отдельные категорий товаров
Военные расходы Китая впервые превысят 1 трлн юаней
Врачи не допустили российского бойца Нурмагомедова до поединка
New York Times уличила Uber в слежке за чиновниками
СМИ узнали о сроках размещения второго полка с С-400 в Крыму
Арнольд Шварценеггер обвинил Трампа в своем уходе из телешоу
Суд арестовал главу Татфондбанка Роберта Мусина
Спорт
Поединок Хабиба Нурмагомедова и Фергюсона в UFC отменен Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов по состоянию здоровья не сможет выйти на бой за титул временного чемпиона UFC
Авто
В сеть попал снимок обновленной Hyundai Sonata Фотографию рестайлингового седана седьмого поколения разместил авторитетный среди поклонников корейских машин сайт hyundai-blog.com
Hi-Tech
10 «фишек» YouTube, о которых вы могли не знать Этим сервисом для просмотра видео так или иначе пользуются все. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых и интересных опций YouTube, о которых вы могли не знать.
Кино
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу Звезда сериала «Воронины» не сдержала слез в прямом эфире, рассказывая о своих юношеских мечтах и нынешних неудачах
Недвижимость
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Сбербанк планирует рефинансировать ипотечные займы
Как оштрафовать застройщика за срыв сроков стройки
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Литвинова прокомментировала скандал с ребенком на «Минуте славы» Ранее такое же мнение высказал коллега Литвиновой по жюри в конкурсе «Минута славы» на Первом канале Владимир Познер. Жесткие и прямолинейные высказывания судей довели до слез 8-летнюю участницу.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь