Фура с тиграми вылетела с трассы по дороге в Уфу
Необычное ДТП произошло вчера, 3 марта, на трассе
Необычное ДТП произошло вчера, 3 марта, на трассе
С трассы в кювет вылетела фура, в которой перевозились белые тигры. Известно, что транспорт направлялся из Волгограда в Уфу для проведения циркового шоу в цирке. Об этом сообщила
Для спасения животных была организована спецоперация с участием сотрудников ГИБДД. Им на выручку из Уфы срочно выехал дрессировщик цирковой труппы.
По сообщениям очевидцев, из фуры доносились звуки, похожие на рычание больших зверей. При участии дрессировщика фура была вскрыта. В ней обнаружены пять клеток с тиграми. Вытащить их оттуда пока не удалось.
О происшедшем в полицию сообщил хозяин автомобилей, который находился в совершенно другом месте. По его словам, он знал, что в транспорте будут перевозить ценных животных и следил за передвижением фуры по системе ГЛОНАСС. Обнаружив автомобиль без движения на трассе в течение нескольких часов, он заподозрил неладное. Связаться с водителем и автомобилем сопровождения, которые ехали вместе с фурой, пока не удалось.
По одно из версий, после ДТП водитель и его спутники на автомобиле сопровождения скрылись с места ДТП, испугавшись ответственности. Ведется их поиск.
Сейчас дорожные службы расчищают снег. Предпринимаются попытки спасти животных из снежной западни.
ProUfu.ru будет следить за развитием событий.