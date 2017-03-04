В Омске в квартире загорелась стиральная машина, едва не погибли мать с сыном
Оба пострадавших доставлены в БСМП-1.
Оба пострадавших доставлены в БСМП-1.
Сегодня, 4 марта, около восьми часов утра жильцы десятиэтажного дома на Космическом проспекте заметили, что в одной из квартир
На место происшествия выехали пять машин. В этот момент в однокомнатной квартире на пятом этаже уже наблюдалось сильное задымление.
Пожар тушили 19 пожарных. Это заняло полчаса. Из квартиры вынесли 68-летнюю хозяйку и ее 46-летнего сына, сообщает «Вечерний Омск».
Чуть позже выяснилась и причина возгорания — короткое замыкание в стиральной машинке.
Женщина и ее сын были доставлены в БСМП-1. Сейчас их жизни вне опасности.