В Омске в квартире загорелась стиральная машина, едва не погибли мать с сыном

Сегодня, 4 марта, около восьми часов утра жильцы десятиэтажного дома на Космическом проспекте заметили, что в одной из квартир что-то загорелось. Бы вызваны пожарные.

На место происшествия выехали пять машин. В этот момент в однокомнатной квартире на пятом этаже уже наблюдалось сильное задымление.

Пожар тушили 19 пожарных. Это заняло полчаса. Из квартиры вынесли 68-летнюю хозяйку и ее 46-летнего сына, сообщает «Вечерний Омск».

Чуть позже выяснилась и причина возгорания — короткое замыкание в стиральной машинке.

Женщина и ее сын были доставлены в БСМП-1. Сейчас их жизни вне опасности.