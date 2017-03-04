В Тольятти у пассажира «маршрутки» изъяли марихуану

Внимание стражей правопорядка привлек один из пассажиров, который заметно занервничал, увидев их. Госавтоинспекторы приняли решение досмотреть его и в присутствии понятых изъяли у мужчины пакет с веществом растительного происхождения темно-коричневого цвета.

Находку сотрудники органов внутренних дел направили на экспертизу. Проведенным исследованием установлено, что в пакете находилась марихуана массой 2,5 г, что относится к значительному размеру.

По данным полицейских, предполагаемый злоумышленник — 38-летний местный житель, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств. Сотрудники органов внутренних дел выясняют, откуда у мужчины запрещенное вещество, и для каких целей оно предназначалось. Ведется следствие.