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11:39 (мск), источник: Volga News

В Большеглушицком районе столкнулись нефтевоз и большегруз, есть погибший

В субботу, 4 марта, в 03:20 на 84 км автодороги «Самара — Большая Черниговка — граница с р. Казахстан» в Большеглушицком районе произошло ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии сотрудников ГИБДД, водитель нефтевоза Freightliner выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с большегрузом Scania.

В результате водитель нефтевоза (его данные устанавливаются) погиб на месте происшествия. 53-летний водитель большегруза не пострадал. Розлива нефти на месте ДТП нет. Осуществляется реверсивное движение по одной полосе дороги.

Сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По факту ДТП проводится проверка.

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