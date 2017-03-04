В Большеглушицком районе столкнулись нефтевоз и большегруз, есть погибший

По предварительной версии сотрудников ГИБДД, водитель нефтевоза Freightliner выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с большегрузом Scania.

В результате водитель нефтевоза (его данные устанавливаются) погиб на месте происшествия. 53-летний водитель большегруза не пострадал. Розлива нефти на месте ДТП нет. Осуществляется реверсивное движение по одной полосе дороги.