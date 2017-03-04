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11:40 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Началось разминирование дороги к Донецкой фильтровальной станции

Донецкая фильтровальная станция находится в километре от города Ясиноватая и в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Представители МЧС ДНР приступили к разминированию дороги, ведущей на Донецкую фильтровальную станцию, сообщил журналистам представитель ведомства.

«Работы по разминированию дороги, ведущей к фильтровальной станции, начались», — сообщил представитель МЧС.

Донецкая фильтровальная станция находится в километре от города Ясиноватая и в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно подвергается обстрелам.

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Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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