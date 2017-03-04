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11:37 (мск), источник: АиФ Черноземье

Ночью на левом берегу Воронежа полыхал производственный цех

С пожаром боролись 12 спасателей.

В 21:51 3 марта на пульт ГУ МЧС по региону поступило сообщение о пожаре на левом берегу Воронежа.

На улице Гаражный тупик загорелся производственный цех. Пожар удалось потушить в 22:34. За это время в цеху прогрели электрические кабели и утеплитель крыши, огонь частично повредил и саму крышу.

К счастью, на пожаре никто не пострадал. С огнем боролись 12 спасателей и 4 пожарных расчета.

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