Ночью на левом берегу Воронежа полыхал производственный цех

В 21:51 3 марта на пульт ГУ МЧС по региону поступило сообщение о пожаре на левом берегу Воронежа.

На улице Гаражный тупик загорелся производственный цех. Пожар удалось потушить в 22:34. За это время в цеху прогрели электрические кабели и утеплитель крыши, огонь частично повредил и саму крышу.

К счастью, на пожаре никто не пострадал. С огнем боролись 12 спасателей и 4 пожарных расчета.