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11:45 (мск), источник: БЕЛТА

Пьяный водитель вылетел с дороги напротив РНПЦ «Мать и дитя»

ДТП произошло около 8.00. Водитель автомобиля Peugeot 1975 года рождения ехал по ул. Орловский со стороны просп. Победителей в направлении ул. Нововиленской.

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нетрезвый водитель не справился с управлением и вылетел с дороги напротив РНПЦ «Мать и дитя», сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска Анастасия Редько.

ДТП произошло около 8.00. Водитель автомобиля Peugeot 1975 года рождения ехал по ул. Орловский со стороны просп. Победителей в направлении ул. Нововиленской. Однако не справился с управлением и вылетел за пределы проезжей части, напротив РНПЦ «Мать и дитя». При этом налицо были признаки алкогольного опьянения. Мужчину доставили на медицинское освидетельствование, которое показало 2,74 промилле алкоголя.

Пострадавших нет.

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