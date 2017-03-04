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11:36 (мск), источник: Newslab.ru

«Проводил до автобуса»: После ДТП две иномарки вылетели на остановку (видео)

«Проводил до автобуса». В Советском районе после столкновения два автомобиля вылетели на остановку.

В Советском районе Красноярска после столкновения два автомобиля вылетели на остановку.

Авария произошла сегодня, 4 марта, в районе остановки «Глазной центр» на ул. Партизана Железняка. На записи камер дорожного наблюдения видно, что белый автомобиль Nissan Tino, двигавшийся со стороны Октябрьского моста, останавливается перед светофором, чтобы развернуться на дороге. Не дожидаясь переключения светофора на разрешающий сигнал для пешеходов, что позволило бы водителю без проблем совершить маневр, автомобиль выезжает на проезжую часть и пытается пересечь ее, однако допускает столкновение с серой иномаркой, двигающейся по ул. Партизана Железняка в сторону Зеленой Рощи.

От столкновения машины вылетают на остановку общественного транспорта, где находится как минимум один пешеход. Виновник аварии остался на тротуаре, а второй автомобиль, развернувшись, скатывается на проезжую часть.

Как пояснили в пресс-службе ГИБДД, в аварии никто не пострадал. В комментариях жители города посмеялись над обоими участниками аварии: один, по их мнению, не мог дождаться момента для безопасного маневра, а второй не сориентировался и попытался уйти от столкновения в ту же сторону, в которую смещался Nissan, что не позволило избежать аварии.

Стоит отметить, что это не единственное дорожное происшествие на ул. Партизана Железняка за сегодняшнее утро: в районе следующей остановки «Зенит» около 8 часов утра столкнулись три автомобиля, один человек пострадал.

По данным пресс-службы ГИБДД, автомобиль Hyundai, пытавшийся повернуть налево, к комплексу «Перья», не смог разъехаться с водителем автомобиля Subaru и допустил столкновение с ним. Автомобили вынесло на ожидавший возможности проехать Toyota Platz. Незначительную травму получил пассажир Subaru.

По обоим случаям сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествий.

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