Молодой парень выжил после падения с Ворошиловского моста в Ростове
В Ростове 3 марта, около 6 часов вечера 19-летний парень спрыгнул с Ворошиловского моста в воду. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
В Ростове 3 марта, около 6 часов вечера 19-летний парень спрыгнул с Ворошиловского моста в воду. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Со слов очевидцев, после удара об воду мужчина остался в сознании и смог самостоятельно выплыть на берег. В