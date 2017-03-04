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11:32 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Молодой парень выжил после падения с Ворошиловского моста в Ростове

В Ростове 3 марта, около 6 часов вечера 19-летний парень спрыгнул с Ворошиловского моста в воду. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Со слов очевидцев, после удара об воду мужчина остался в сознании и смог самостоятельно выплыть на берег. В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области сообщили, что жизни молодого человека ничего не угрожает.

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