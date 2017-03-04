В Казани арестован председатель правления «Татфондбанка»
Советский районный суд в Казани удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу до 16 апреля председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина, сообщает Интерфакс.
Советский районный суд в Казани удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу до 16 апреля председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина, сообщает Интерфакс.
Согласно материалам суда, летом 2016 года «Татфондбанк» заключил с Центральным банком РФ договор о предоставлении кредита в размере более трех миллиардов рублей. При этом работники «Татфондбанка» предоставили в ЦБ заведомо ложные сведения о наличии высоколиквидного актива — кредитов, предоставленных публичным акционерным обществом. В дальнейшем эти деньги были похищены.
«Татфондбанк» создал условия для получения заранее невозвратного кредита на основании недостоверных сведений о залоговом имуществе, исключающие возможность обращения за обеспечением по кредиту, считает суд.
Накануне в отношении председателя правления Татфондбанка, депутата Госсовета Татарстана Роберта Мусина было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. У «Татфондбанка» была отозвана лицензия. По подсчетам ЦБ, «дыра» в капитале «Татфондбанка» оценивается в 97 миллиардов рублей.