В Казани арестован председатель правления «Татфондбанка»

Согласно материалам суда, летом 2016 года «Татфондбанк» заключил с Центральным банком РФ договор о предоставлении кредита в размере более трех миллиардов рублей. При этом работники «Татфондбанка» предоставили в ЦБ заведомо ложные сведения о наличии высоколиквидного актива — кредитов, предоставленных публичным акционерным обществом. В дальнейшем эти деньги были похищены.

На судебном заседании Мусин заявил о своей невиновности. «Виновным себя не считаю», — сказал он.