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11:31 (мск), источник: "Российская газета"

В Казани арестован председатель правления «Татфондбанка»

Советский районный суд в Казани удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу до 16 апреля председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина, сообщает Интерфакс.

Согласно материалам суда, летом 2016 года «Татфондбанк» заключил с Центральным банком РФ договор о предоставлении кредита в размере более трех миллиардов рублей. При этом работники «Татфондбанка» предоставили в ЦБ заведомо ложные сведения о наличии высоколиквидного актива — кредитов, предоставленных публичным акционерным обществом. В дальнейшем эти деньги были похищены.

На судебном заседании Мусин заявил о своей невиновности. «Виновным себя не считаю», — сказал он.

«Татфондбанк» создал условия для получения заранее невозвратного кредита на основании недостоверных сведений о залоговом имуществе, исключающие возможность обращения за обеспечением по кредиту, считает суд.

Накануне в отношении председателя правления Татфондбанка, депутата Госсовета Татарстана Роберта Мусина было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. У «Татфондбанка» была отозвана лицензия. По подсчетам ЦБ, «дыра» в капитале «Татфондбанка» оценивается в 97 миллиардов рублей.

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