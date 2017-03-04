В Гулькевичском районе овчарка Тина помогла раскрыть кражу

Ночью неизвестные взломали дверь в торговый павильон продуктового магазина, похитили деньги из кассы и продукты. Это увидел предприниматель и обратился в полицию. На место выехала оперативная группа с овчаркой Тиной. Собака обследовала торговый зал, территорию рядом с магазином и привела полицейских к гаражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В гараже нашли часть пропавшего имущества. В преступлении полиция заподозрила 40-летнего уроженца ближнего зарубежья, который приехал в гости к своей родственнице. Мужчину задержали и доставили в отделение. Он признался в случившемся и объяснил, что деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.