В доме у воронежца полицейские нашли сверток с марихуаной

На днях полицейским поступила информация о том, что у 46-летнего воронежца дома незаконно хранятся наркотики. Стражи порядка провели обыск в домовладении жителя Лискинского района, которое находится в селе Добрино.

Обыск дал свои результаты. Обнаружен сверток в веществом растительного происхождения.

«Экспертиза показала, что это марихуана. Её вес превышает 29 граммов», — рассказали в МВД.

По факту возбудили дело (ч. 1 ст. 228 УК). Воронежцу грозит 3 года тюрьмы.