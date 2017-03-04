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11:28 (мск), источник: Новости Воронежа

В доме у воронежца полицейские нашли сверток с марихуаной

Против мужчины возбудили уголовное дело.

Источник: Новости Воронежа

На днях полицейским поступила информация о том, что у 46-летнего воронежца дома незаконно хранятся наркотики. Стражи порядка провели обыск в домовладении жителя Лискинского района, которое находится в селе Добрино.

Обыск дал свои результаты. Обнаружен сверток в веществом растительного происхождения.

«Экспертиза показала, что это марихуана. Её вес превышает 29 граммов», — рассказали в МВД.

По факту возбудили дело (ч. 1 ст. 228 УК). Воронежцу грозит 3 года тюрьмы.

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