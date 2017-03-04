Два автомобиля сгорели в Нижегородской области в ночь на 4 марта.

Об этом сообщает ГУ МЧС региона. Согласно информации, один автомобиль загорелся в два часа ночи в городе Балахне, для ликвидации пожара привлекались пять человек. Еще одна машина сгорела в Московском районе Нижнего Новгорода. Сведения о пожаре поступили в службы быстрого реагирования в 04:46. Площадь возгорания заняла два метра. К ликвидации привлекались семь человек.

Напомним, что житель Богородска Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в поджоге семи автомобилей.