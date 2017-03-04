В Челябинске закрыли 7 игорных клубов

Полицейские провели рейд и закрыли в Челябинске 7 игорных заведений, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Вчера, 3 марта, сотрудники полиции проверили 33 адреса, в 7 местах была организована незаконная игорная деятельность. 54 системных блока были изъяты и направлены на исследование.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Отметим, что с 1 июля 2009 года деятельность игорных заведений на территории Челябинской области запрещена.