В Челябинске закрыли 7 игорных клубов
Полицейские проверили 33 адреса.
Полицейские проверили 33 адреса.
Полицейские провели рейд и закрыли в Челябинске 7 игорных заведений, сообщают в
Вчера, 3 марта, сотрудники полиции проверили 33 адреса, в 7 местах была организована незаконная игорная деятельность. 54 системных блока были изъяты и направлены на исследование.
В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовных дел.
Отметим, что с 1 июля 2009 года деятельность игорных заведений на территории Челябинской области запрещена.