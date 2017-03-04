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16:07 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже пенсионер ударил знакомого ножом в живот

Ссора произошла, когда приятель злоумышленника выпивал в машине с друзьями.

Полиция задержала 60-летнего воронежца по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Мужчина избил и ранил ножом 50-летнего знакомого, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в субботу, 4 марта.

Инцидент произошел вечером пятницы, 3 марта. Знакомый пенсионера выпивал с товарищами в своей машине. Пожилой мужчина подошел к автомобилю около 17:30. Между ним и хозяином машины произошла ссора. Конфликт перерос в драку, во время которой 60-летний воронежец избил знакомого и ранил его ножом в живот. После этого злоумышленник скрылся.

Подозреваемого задержала полиция. Он признал вину. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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