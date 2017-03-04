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14:13 (мск), источник: РИА Новости

В Перми арестовали подозреваемого в похищении и убийстве девочки

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Подозреваемый в похищении и убийстве 10-летней девочки в Перми арестован, в ближайшее время ему предъявят обвинение, сообщает региональное управление СК РФ.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что 2 марта в Перми десятилетняя школьница пропала по дороге домой из школы. О том, что девочка исчезла, полицейским сообщила мать ребенка. Поисками школьницы занимались следователи, полицейские и волонтеры. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Позднее стало известно, что задержан подозреваемый. Найдено тело убитой девочки.

Как сообщает СК, видеозапись с камеры наблюдения помогла установить, что днем в четверг на девочку напал мужчина, силой посадил в машину, вывез ребенка за черту города и убил. По данным следствия, водитель машины был установлен и задержан, им оказался ранее судимый житель города Перми 1971 года рождения; в ходе допроса мужчина признался в убийстве.

«Сегодня (в субботу) по ходатайству следователя судом в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершенном преступлении», — информирует ведомство.

Следователи назначили комплекс судебных экспертиз, подозреваемый проверяется на причастность к аналогичным или схожим преступлениям в отношении детей.

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