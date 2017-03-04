«Две квартиры за 15 минут»: из-за курильщика в доме Новосибирской произошел пожар

Он начался вчера, около 20:40, в Железнодорожном районе, на ул. Новосибирская, 29, — на втором этаже дома загорелся балкон. К тому времени, когда на место приехали пожарные, балкон квартиры на 2 этаже горел открытым пламенем, а черный дым поднимался до верхнего, шестого этажа.

С момента поступления сообщения к пожарным до ликвидации пожара прошло всего 13 минут. Площадь пожара была совсем небольшой, по предварительной версии, он мог произойти из-за курильщика, бросившего сигарету, которая попала на балкон к соседям.

Жители соседнего дома, наблюдавшие возгорание и его тушение, посочувствовали жильцам поврежденных огнем квартир: «За 15 минут две квартиры. Страшно это все».

Стоит отметить, что прямо под горящим балконом, мешая пожарным, стояла припаркованная машина. Красноярцы возмутились такой парковкой, но отметили, что закрытая от посторонних машин забором территория «элитного» дома намного удобнее для оперативных служб, чем новые тесные микрорайоны.