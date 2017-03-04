Пропавшая в Краснодаре 13-летняя девочка найдена
Школьница не пострадала, криминальной составляющей в ее пропаже нет.
Школьница не пострадала, криминальной составляющей в ее пропаже нет.
Как сообщил «Югополису» руководитель
Школьница не пострадала. Проверку по поводу ее исчезновения проводят следователи СУ СКР по Краснодарскому краю. Они должны определить причины и обстоятельства случившегося.
Как сообщал «Югополис», 13-летняя школьница ушла из дома в микрорайоне Гидростроителей вечером 1 марта. Свой мобильный телефон она не взяла. Ранее девочка уже сбегала из семьи.