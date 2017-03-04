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16:12 (мск), источник: Югополис

Пропавшая в Краснодаре 13-летняя девочка найдена

Школьница не пострадала, криминальной составляющей в ее пропаже нет.

Как сообщил «Югополису» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко, 13-летнюю Майю Гребенюк сотрудники полиции обнаружили вечером 3 марта в Комсомольской микрорайоне, получив информацию о том, что девочка находится там по определенному адресу. Ее сразу же обнаружили и передали на попечение родителей.

Школьница не пострадала. Проверку по поводу ее исчезновения проводят следователи СУ СКР по Краснодарскому краю. Они должны определить причины и обстоятельства случившегося.

Как сообщал «Югополис», 13-летняя школьница ушла из дома в микрорайоне Гидростроителей вечером 1 марта. Свой мобильный телефон она не взяла. Ранее девочка уже сбегала из семьи.

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