Пропавшая в Краснодаре 13-летняя девочка найдена

Как сообщил «Югополису» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко, 13-летнюю Майю Гребенюк сотрудники полиции обнаружили вечером 3 марта в Комсомольской микрорайоне, получив информацию о том, что девочка находится там по определенному адресу. Ее сразу же обнаружили и передали на попечение родителей.

Школьница не пострадала. Проверку по поводу ее исчезновения проводят следователи СУ СКР по Краснодарскому краю. Они должны определить причины и обстоятельства случившегося.

Как сообщал «Югополис», 13-летняя школьница ушла из дома в микрорайоне Гидростроителей вечером 1 марта. Свой мобильный телефон она не взяла. Ранее девочка уже сбегала из семьи.