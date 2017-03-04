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15:45 (мск), источник: РИА Новости

В Ростовской области пациентка умерла во время операции по коррекции носа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мар — РИА Новости. Пациентка умерла после операции по выпрямлению носовой перегородки в больнице Ростовской области, возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» в отношении врача-отоларинголога, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону Галина Гагалаева.

«По версии следствия, в ноябре 2016 года в МБУЗ ЦГБ г. Азова для проведения планового хирургического лечения поступила жительница Азова 1987 года рождения с диагнозом “искривление перегородки носа с нарушением функции дыхания”. С целью восстановления носового дыхания пациенту показано хирургическое вмешательство — подслизистая коррекция перегородки носа под общим обезболивающим», — пояснила Гагалаева.

По предварительным данным, во время проведения хирургических манипуляций врач-отоларинголог больницы допустила оскольчатый перелом решетчатой пластинки решетчатой кости, что привело к проникающему повреждению твердой мозговой оболочки оперируемой ею женщины.

«Данное повреждение квалифицируется как тяжкий вред, причиненный здоровью человека по признаку опасности для жизни. В результате полученных из-за неосторожных действий врача повреждений наступила смерть пациентки. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — пояснила Гагалаева.

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