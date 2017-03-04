В Ростовской области пациентка умерла во время операции по коррекции носа

«По версии следствия, в ноябре 2016 года в МБУЗ ЦГБ г. Азова для проведения планового хирургического лечения поступила жительница Азова 1987 года рождения с диагнозом “искривление перегородки носа с нарушением функции дыхания”. С целью восстановления носового дыхания пациенту показано хирургическое вмешательство — подслизистая коррекция перегородки носа под общим обезболивающим», — пояснила Гагалаева.
По предварительным данным, во время проведения хирургических манипуляций
«Данное повреждение квалифицируется как тяжкий вред, причиненный здоровью человека по признаку опасности для жизни. В результате полученных