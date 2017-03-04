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16:20 (мск), источник: Калининград.Ru

На ул. Суворова в Калининграде «Фольксваген» сбил 59-летнего велосипедиста

Мужчина пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Источник: Калининград.Ru

На улице Суворова водитель иномарки сбил велосипедиста. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошёл в пятницу, 3 марта, около 6:40. Автомобиль «Фольксваген» допустил наезд на 59-летнего велосипедиста. Мужчина пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП водитель двухколёсного транспорта получил телесные повреждения.

Кроме того, в 19:55 на улице Черняховского 22-летняя пассажирка упала в салоне рейсового автобуса. Девушка получила ранения.

За сутки сотрудники подразделений ГИБДД выявили 710 нарушений ПДД (из них: нарушение правил пешеходами — 54, нарушение правил проезда пешеходного перехода — 35, разговор по мобильному телефону за рулём — 17, проезд на запрещающий сигнал светофора — 30 и другие). Задержаны 12 нетрезвых водителей.

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