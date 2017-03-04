Лыжница из Нижнего Новгорода погибла под лавиной в Кабардино-Балкарии 3 марта
Лыжница из Нижнего Новгорода погибла под лавиной в Кабардино-Балкарии 3 марта.
Лыжница из Нижнего Новгорода погибла под лавиной в Кабардино-Балкарии 3 марта.
Об этом сообщается на сайте хоккейного клуба «Родина». Согласно информации, 3 марта в результате схода лавины на горе Чегет в Кабардино-Балкарии погибли четыре человека. Среди них - уроженка Кирова Оксана Санникова. В последнее время Санникова жила и работала в Нижнем Новгороде, однако родилась она на Вятке, где и начала увлекаться горнолыжным спортом, а чуть позже и хоккеем с мячом. В составе женской команды Оксана становилась бронзовым призером Чемпионата и Кубка России.