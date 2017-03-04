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16:12 (мск), источник: Informburo.kz

Полицейский в Актобе получил срок за квартирную кражу

Инспектор по делам несовершеннолетних Алтынбек Калауп обокрал квартиру своей знакомой. Его приговорили к 4,5 годам заключения.

В Актобе вынесли приговор полицейскому, который обвинялся в квартирной краже. Согласно материалам уголовного дела, Алтынбек Калауп 23 октября привёз свою девушку в кафе на встречу одноклассников, сообщает портал «Диапазон».

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Познакомившись с одной из одноклассниц своей девушки, полицейский вытащил из её сумки ключи от квартиры. Через несколько дней вместе с подельником обворовал её квартиру. Злоумышленники вынесли оттуда шубы и золото на сумму более 5 млн тенге. Украденные серьги и браслет инспектор по делам несовершеннолетних подарил своей девушке. Оказалось, что золото она не носит и сдала подарок в киоск на рынке.

«Хозяйка обворованной квартиры случайно проходила мимо киоска и узнала своё золото на витрине. Так следствие сначала вышло на Галию, а потом на самого полицейского», — пишет издание.

На скамье подсудимых полицейский долгое время не признавал своей вины: Алтынбек Калауп заявлял, что ворованное ему подкинули его коллеги-полицейские. Признался в содеянном лишь тогда, когда его родители возместили ущерб потерпевшей. Суд приговорил Алтынбека Калаупа к шести годам лишения свободы, но снизил срок до 4,5 года заключения.

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