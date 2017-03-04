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16:09 (мск), источник: БЕЛТА

В Брестском районе в аварии пострадал трехлетний ребенок

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехлетний ребенок, которого перевозили без специального автокресла, пострадал в результате ДТП в Брестском районе. Информация об этом размещена на сайте ГАИ Брестской области, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла 3 марта. По предварительной информации, 43-летний житель д. Большие Мотыкалы на машине Volkswagen Jetta двигался по автодороге Р16 Тюхиничи — Высокое — граница Республики Польша в направлении своей деревни. На пятом километре автодороги водитель совершил попутное столкновение с автобусом ПАЗ.

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В результате аварии трехлетний мальчик, находившийся на заднем пассажирском сидении на руках у мамы, получил телесные травмы и госпитализирован в Брестскую детскую областную больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

Между тем в ГАИ подчеркнули, что согласно пункту 178 ПДД перевозить детей в легковом автомобиле необходимо с использованием удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.

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