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22:24 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В слесарной мастерской найдено тело мужчины

Предполагаемого убийцу в Челябинске задержали.

В помещении челябинской слесарной мастерской в Курчатовском районе найдено тело 54-летнего мужчины, сообщает корреспондент ГТРК Южный Урал со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

На нем обнаружены ножевые ранения — мужчине перерезали горло. Предполагаемого убийцу задержали — им оказался 440-летний ранее судимый местный житель. Мужчина водворен в изолятор. Ему грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет по статье Убийство.

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