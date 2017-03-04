В слесарной мастерской найдено тело мужчины

В помещении челябинской слесарной мастерской в Курчатовском районе найдено тело 54-летнего мужчины, сообщает корреспондент ГТРК Южный Урал со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

На нем обнаружены ножевые ранения — мужчине перерезали горло. Предполагаемого убийцу задержали — им оказался 440-летний ранее судимый местный житель. Мужчина водворен в изолятор. Ему грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет по статье Убийство.