Полиция Луганской области нашла взрывчатку на месте проведения блокады
Согласно информации, на месте, где расположены палатки участников блокады, проходят
Согласно информации, на месте, где расположены палатки участников блокады, проходят
КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украин. В Луганской области правоохранители обнаружили взрывчатку на месте проведения акции по блокированию торговли с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Об этом сообщила в субботу
«В Луганской области у
По ее данным, сейчас на месте, где расположены палатки участников блокады, проводятся
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