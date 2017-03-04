Полиция Луганской области нашла взрывчатку на месте проведения блокады

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украин. В Луганской области правоохранители обнаружили взрывчатку на месте проведения акции по блокированию торговли с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Об этом сообщила в субботу пресс-служба полиции.

«В Луганской области у активистов-блокадников полицией выявлена взрывчатка… Под одной из опор моста, где стоит их палатка, обнаружены мины “МОН”, гранаты РГМ-5, около двух килограммов тротила с необходимыми устройствами для осуществления взрывов, дымовые шашки, патроны», — написала пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.