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16:43 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Полиция Луганской области нашла взрывчатку на месте проведения блокады

Согласно информации, на месте, где расположены палатки участников блокады, проходят оперативно-следственные действия, работают эксперты криминалисты-взрывотехники.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украин. В Луганской области правоохранители обнаружили взрывчатку на месте проведения акции по блокированию торговли с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Об этом сообщила в субботу пресс-служба полиции.

«В Луганской области у активистов-блокадников полицией выявлена взрывчатка… Под одной из опор моста, где стоит их палатка, обнаружены мины “МОН”, гранаты РГМ-5, около двух килограммов тротила с необходимыми устройствами для осуществления взрывов, дымовые шашки, патроны», — написала пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

По ее данным, сейчас на месте, где расположены палатки участников блокады, проводятся оперативно-следственные действия, работают эксперты криминалисты-взрывотехники. Следственно-оперативные действия продолжаются.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в связи с торговой блокадой в Донбассе 75 тысяч человек могут потерять работу.

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