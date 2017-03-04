В Омске из горящей квартиры спасли 6 детей

Сегодня, 4 марта, в Омске в квартире на первом этаже девятиэтажного дома по улице Степанца произошел пожар. О возгорании стало известно в 14: 16.

Как оказалось, загорелся балкон, и к моменту приезда пожарных уже было сильное задымление. Огнеборцы приехали за 6 минут.

Как уточнили в МЧС по Омской области, из квартиры по маршевым подъездам удалось спасти 6 ребятишек.

— На тушении задействованы три пожарных автомобиля и 12 человек личного состава. В результате пожара огнем поврежден оконный блок и старые вещи, пострадало стекло на балконе, закопчены стены в квартире, — отметили в МЧС по Омской области.

Основное возгорание тушили 8 минут, полностью очаг огня ликвидировали к 14:48.

К счастью, погибших и травмированных не оказалось.